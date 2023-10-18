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Сегодня, 15:00

Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев ответил на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о товарищеском матче против Кении (2:2).

Ловчев, комментируя состав на игру с Кенией, спросил: «До каких пор это дурилово будет продолжаться?»

В ответ Карпин заявил, что сборная не могла выпускать одинаковый состав на матчи с Камеруном (1:0) и Кенией, если они не имеют никакого турнирного значения, поскольку существовал риск повреждений.

«То, что я читаю в интервью Карпина, означает для меня только одно – по сути, вы задаетесь вопросом: а зачем сейчас нужна сборная России? А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин.

Поэтому было бы честным со стороны Карпина после всего сказанного проговорить одно: нахрена мне ваша сборная нужна. Он главного не говорит – то, что на его взгляд, матчи сборной сейчас вообще не нужны, они просто для галочки», – написал Ловчев в своем Telegram-канале.

54-летний специалист возглавляет сборную России с 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда провела 15 матчей, в которых одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Российские команды отстранены от участия в международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

Источник: Telegram-канал Евгения Ловчева
Валерий Карпин
Евгений Ловчев
Футбол
Сборная России по футболу
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