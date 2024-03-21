Алексей Миранчук прокомментировал удаление защитника сборной Сербии Гайича

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Сербии (4:0).

— Хочу сказать спасибо всем ребятам. Ребята оставались всегда в игре, концентрировались на качестве.

— Справедливое ли удаление?

— Разговаривал с Лукичем, но понятное дело в товарищеском матче, наверное, можно было дать желтую. Пенальти, хорошо, но красную, думаю, не надо было давать. Но судья главный, он так решил, а это мое личное мнение.

— Такая сборная не затерялась бы на Евро, учитывая уровень сербов?

— Тяжело, наверное, так говорить. Мы хорошая добротная команда, которая хочет и может играть не в такой футбол, который они хотят.

На 21-й минуте матча между сборными России и Сербии главный арбитр Арда Кардешлер после проверки ВАР удалил защитника Милана Гайича за фол против Даниила Хлусевича и назначил 11-метровый удар, который реализовал Антон Миранчук.