Алексей Ионов: "Самое главное, что реализовал момент"

Автор победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 Россия – Кипр (1:0) Алексей Ионов после игры отметил, что главное – реализованный момент. Также он рассказал о своем здоровье и прокомментировал голы, забитые из офсайда.

– Самое главное – было собраться и реализовать моменты, – сказал Ионов в эфире "Матч Премьер". – Они были – игра складывалась удачно с первых минут, но не могли забить и было тяжело. Стартовый состав? Подумал, что нужно выйти и выиграть эту игру.

Голы из офсайда? Где-то торопились и не видели. Здоровье? Все в порядке, но чуть подустал. Было тяжело, но мы забили свой момент.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира