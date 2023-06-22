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Сегодня, 18:11

Дюков — о молодежной сборной России: «Главное проверить ребят. Иногда даже полезнее проиграть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление молодежной сборной России в матче против Белоруссии.

— Как вы можете оценить выступление молодежной сборной в матче против сверстников иЗ Белоруссии?

— Что касается результата, то нужно учитывать, что туда входят футболисты 17-19 лет. Наши ребята играли с теми, кто был старше их на два года. Кроме того, не все лучшие футболисты этого возраста смогли принять участие. Это был не оптимальный состав. Это команда недавно играла со взрослым «Динамо» Минск. Матч на матч не приходится. Это товарищеский матч. Главное проверить ребят. Иногда даже полезнее проиграть. Это помогает задуматься над тем, что ты и как делаешь, внести корректировки в систему подготовки. Ничего драматического в этом не произошло. Но безусловно надо ставить перед собой задачу побеждать в каждом матче. Спрос с этой сборной будет через два года, если на тот момент будет возможность принимать участие в официальных международных матчах.

Молодежная сборная России по футболу
Александр Дюков
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