Митрофанов заявил, что переговоры о товарищеском матче со сборной Бразилии идут очень сложно

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча с Бразилией. Он рассказал, что возможная игра пройдет не в ближайшие месяцы.

«Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее, мы предпринимаем попытки. Наши контрагенты, партнеры, которые помогают организовывать матчи, работают в том числе и над тем, чтобы матч подобного уровня состоялся. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча. Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно. Мы пытаемся сделать возможным проведение такого матча. Но коллеги сказали, что давайте пока возьмем паузу», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».