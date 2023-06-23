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Сегодня, 11:06

Митрофанов заявил, что переговоры о товарищеском матче со сборной Бразилии идут очень сложно

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча с Бразилией. Он рассказал, что возможная игра пройдет не в ближайшие месяцы.

«Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее, мы предпринимаем попытки. Наши контрагенты, партнеры, которые помогают организовывать матчи, работают в том числе и над тем, чтобы матч подобного уровня состоялся. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча. Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно. Мы пытаемся сделать возможным проведение такого матча. Но коллеги сказали, что давайте пока возьмем паузу», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-peregovory-o-tovarishheskom-matche-so-sbornoj-brazilii-idut-ochen-slozhno/
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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