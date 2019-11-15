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Александр Дюков: «Предложили Черчесову продлить контракт. Он рассматривает предложение»

14:59
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава РФС Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.

— Будет ли продлен контракт с Черчесовым?

— По документам мы должны сделать предложение Станиславу Саламовичу, потому что он решил задачу. Но сделали его не поэтому, а по доброй воле. Наше предложение по контракту находится на рассмотрении у Черчесова.

— Как относитесь к совмещению?

— Отрицательно. (Дмитрий Зеленов)

Действующий контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «2+2». Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, на домашнем ЧМ-2018 национальная команда дошла до четвертьфинала.

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