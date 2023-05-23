Алдонин считает, что в матче национальной команды со сборной медиалиги нет спортивной составляющей

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин предположил, как национальной команде заменить отмененный товарищеский матч против Камеруна.

— Стоит ли собирать сборную России в июне, раз играть не с кем? Может, лучше пусть игроки проведут полноценный отпуск?

— Как вариант, наверное, да. Никаких турнирных вариантов нет, соперников тоже. Жалко, что не состоится матч с Камеруном. Может быть, еще кого-то подберут в соперники, — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

— Может, сборной России сейчас провести шоу-матч со сборной медиалиги?

— Зачем? Повысить рейтинг медиафутбола? Этот матч не несет никакой спортивной составляющей. Сборники от этой игры не прибавят. Только могут получить травмы.

— А матч с молодежной сборной может вызвать интерес?

— Да, мог бы. Особенно для молодежки.

Во вторник, 23 мая, «СЭ» стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России. Товарищеский матч между командами планировалось провести 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.