Дьяков — об отказе Камеруна от матча с Россией: «Если политика в очередной раз лезет в спорт, то это трагично»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился мыслями об отказе сборной Камеруна от проведения товарищеского матча с Россией.

«Это небольшая потеря. Не сыграют с Камеруном, сыграют с кем-то другим. Если ни с кем не сыграют, то тоже ничего не потеряют. Товарищеские матчи не самая главная потеря. Если политика в очередной раз лезет в спорт, то это трагично. Товарищеские матчи носят подготовительный характер к чему-либо, но наша сборная нигде не участвует и ни к чему не готовится. Когда нас допустят к официальным матчам, никому не известно. В ближайшее время футболисты уйдут в отпуск, а он очень короткий, ибо в июне уже начинается предсезонка. Пусть лучше они отдыхают», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Во вторник, 23 мая, «СЭ» стало известно, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России. Товарищеский матч между командами планировалось провести 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.