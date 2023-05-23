Непомнящий: «Меня сильно удивил запрет Камеруна на матч со сборной России. Очень жаль»

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что его удивило решение сборной Камеруна отказаться от товарищеского матча с Россией.

«Меня сильно удивил запрет сборной Камеруна на матч со сборной России. Очень жаль. Я считаю, что сборная Камеруна — интересный соперник. Значит, не договорились. Тут дело не в самой сборной — запретило правительство. Непонятно, кто там принял это решение. Разные люди есть, и в Камеруне тоже», — приводит «Чемпионат» слова Непомнящего.

Ранее планировалось, что сборные России и Камеруна проведут товарищеский матч 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В марте 2023-го россияне в рамках товарищеских матчей сыграли против национальных команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).