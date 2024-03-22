Агент Головина: «Никаких проблем с отъездом в сборную России у Александра не было»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника сборной России Александра Головина, высказался об игре своего клиента в товарищеском матче с Сербией (4:0).

В прошедшей встрече 27-летний хавбек провел на поле 76 минут, не отличившись результативными действиями.

«Вся наша сборная сыграла очень хорошо и достойно, Саша провел очень хороший матч. Были ли какие-то проблемы у Александра перед отъездом в Россию? Нет, не было» , — цитирует Клюева «Спорт День за Днем».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.