Кафанов: «В матче с Сербией Сафонов подтвердил статус первого номера сборной России»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера Матвея Сафонова в товарищеском матче против Сербии (4:0).

Игра прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Сафонов дважды спас в игре с Сербией. Первый раз это произошло вообще в нужный момент, когда соперник мог переломить, хотя им и трудно было. Сафонов в матче с Сербией подтвердил статус первого номера сборной России», — цитирует Кафанова Sport24.

22 марта пресс-служба РФС сообщила о том, что Сафонов покинул расположение сборной России.

25 марта национальная команда на «ВТБ Арене» в Москве сыграет товарищеский матч с Парагваем.