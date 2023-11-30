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Сегодня, 14:35

Адвокат Бугаева рассказала подробности иска футболиста к МВД из-за видео с обнаружением у него наркотиков

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Алексей Бугаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева рассказала «СЭ» об иске футболиста к МВД из-за опубликованного видео с обнаружением у него наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что Бугаев подал гражданский иск в отношении ГУ МВД Кубани. Футболист считает видео сфальсифицированным и требует заплатить ему 5 миллионов рублей.

«Мой доверитель выразил волю, в том числе и в гражданском процессе, чтобы был возмещен моральный ущерб, а также материальный, потому что он не может работать. Мы подали иск именно к МВД, потому что пока не установлены конкретные лица, которые это совершали. Надеюсь, в ходе разбирательства мы сможем это все установить, чтобы суд дал объективную, беспристрастную оценку всем доводам и соответственно разрешил по существу так, как правомерно разрешить этот иск.
В ближайшее время будет собрана пресс-конференция, когда мы подтвердим и закрепим те доказательства, которые у нас сейчас получены, и когда мы убедимся, что сторона обвинения не сможет трактовать и исправить некоторые документы в свою пользу. Мы убедим и органы следствия МВД, и суд в том, что мы никого не обманываем, не выводим в заблуждение и даже не пытаемся. У нас на руках не наши слова, а материальные доказательства», — сказала Макличенко «СЭ».

Макличенко подтвердила, что на опубликованном в Интернете видео запечатлен Бугаев.

«На видео Алексей, просто за секунду до съемки ему это (сверток — Прим. «СЭ») положили в передний карман», — добавила Макличенко.

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

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