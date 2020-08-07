Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции прокомментировал итог матча за Суперкубок России с «Зенитом» (1:2).

— Поздравляю «Зенит» с победой, — начал Николич. — Мы не забили свои моменты, провели не такой плохой матч с нашей стороны. Но мы должны быть конкретнее в атаке. Были моменты — не реализовали. Соперники забили два, а мы только один. Хороший матч, интересный. Хорошая атмосфера на стадионе. Жаль, что мы не выиграли.

— Как прокомментируете игру Антона Миранчука?

— Я не комментирую индивидуальную игру, потому что футбол — коллективная игра. Что мне надо сказать лично, я скажу в раздевалке

— Болельщиков было больше, чем по ходу сезона. Это чувствовалось?

— Мне понравилось. Футбол без болельщиков — не футбол. Я рад, что матч смотрело большее число болельщиков. И надеюсь, что в будущем будет больше болельщиков. Хотя нужно быть осторожными. Я бы был счастлив, если бы стадион был заполнен на 100 процентов. (Гоша Чернов)