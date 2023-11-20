Зырянов: «Между первой лигой и второй разница не просто большая. Пропасть!»

Экс-главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» оценил уровень игры и судейства в первом дивизионе.

— Полгода вы отработали в первой лиге. Открытие со знаком «плюс»?

— Уровень футбола. По сравнению со вторым дивизионом, откуда мы вылезли, разница не просто большая. Пропасть!

— Вот бы не подумал.

— Я тоже удивился. Ведь в нашей зоне были крепкие команды — «Ротор», «Чайка»... Но в первой лиге класс гораздо выше. Совершенно другие скорости! А главное, нет явных лидеров и откровенных аутсайдеров. Вон, в субботу «Волгарь», замыкавший таблицу, обыграл в Тольятти «Акрон», который шел на втором месте. Типичная для этой лиги история.

— Открытие со знаком «минус»?

— Судейство. Много арбитров низкой квалификации. Жаль, что в первом дивизионе никак не удается внедрить ВАР. Некоторые клубы, включая «Черноморец», готовы вложиться в оборудование для этой системы. А остальные говорят — извините, денег нет.