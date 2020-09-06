«Зенит-2» забил 6 безответных голов «Локомотиву-Казанке»

«Зенит-2» разгромил «Локомотив-Казанку» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Хет-трик в команде Владислава Радимова оформил форвард Станислав Карпухин.

Лидирует в таблице «Запада» «Тверь», не проигравшая еще ни одной встречи (4 победы, 1 ничья).

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

5-й тур

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Муром» — 0:0

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 6:0 (0:0)

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Торпедо» (Владимир) — 0:0

«Тверь» — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 3:0 (0:0)

24-й тур

«Динамо-2» (Москва) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 3:0 (0:0)

«Родина» (Москва) — «Коломна» — 4:1 (0:0)