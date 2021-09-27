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Руководство ФНЛ начало проверку по задержанию фанатов «Шинника»

16:12
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Руководство ФНЛ начало свою проверку по задержанию фанатов «Шинника» перед матчем ФНЛ-2 с владимирским «Торпедо».

«В воскресенье 26 сентября перед матчем второго дивизиона Олимп-ФНЛ во Владимире между местным «Торпедо» и ярославским «Шинником» полицией были задержаны болельщики гостевой команды.

В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными.

Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации», — говорится в заявлении на сайте ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/11432/

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Иван Шитик все материалы автора

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