Футбол
ПФЛ
Новости
Группа 1 (Юг) Группа 2 (Запад) Группа 3 (Центр) Группа 4 (Урал-Прив.) Восток
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ПФЛ

В ПФЛ матч прервали из-за массовой драки. Видео

09:42

Во время матча 27-го тура второй лиги ПФЛ между командами «Муром» и «Смоленск» (1:1) произошла массовая драка.

На 70-й минуте встречи произошел жесткий стык, что сразу привело к потасовке. В ней капитан «Смоленска» Василий Мешковский сильно ударил голкипера соперника Артема Романова в лицо. За вратаря вступились одноклубники и тогда началась массовая драка, в которой приняли участие и запасные игроки.

Успокаивать всех пришлось службе безопасности. Мешковский в итоге получил красную карточку.

Читайте также

Россия — Канада в четвертьфинале — это очень реально. Неожиданные расклады чемпионата мира
В Москве задержали скрывавшегося 18 лет убийцу
Заговоры на учебный год: на отличные оценки и хорошую учебу
Специалисты назвали звон в ушах признаком проблем со здоровьем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд