В ПФЛ матч прервали из-за массовой драки. Видео
09:42
Во время матча 27-го тура второй лиги ПФЛ между командами «Муром» и «Смоленск» (1:1) произошла массовая драка.
На 70-й минуте встречи произошел жесткий стык, что сразу привело к потасовке. В ней капитан «Смоленска» Василий Мешковский сильно ударил голкипера соперника Артема Романова в лицо. За вратаря вступились одноклубники и тогда началась массовая драка, в которой приняли участие и запасные игроки.
Успокаивать всех пришлось службе безопасности. Мешковский в итоге получил красную карточку.
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