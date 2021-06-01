В ПФЛ матч прервали из-за массовой драки. Видео

Во время матча 27-го тура второй лиги ПФЛ между командами «Муром» и «Смоленск» (1:1) произошла массовая драка.

На 70-й минуте встречи произошел жесткий стык, что сразу привело к потасовке. В ней капитан «Смоленска» Василий Мешковский сильно ударил голкипера соперника Артема Романова в лицо. За вратаря вступились одноклубники и тогда началась массовая драка, в которой приняли участие и запасные игроки.

Успокаивать всех пришлось службе безопасности. Мешковский в итоге получил красную карточку.