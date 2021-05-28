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«Дружба М» обыграла «Биолог-Новокубанск», «Динамо Ставрополь» оказался сильнее «Интера Ч»

19:20

«Дружба М» и «Динамо Ставрополь» обыграли своих соперников в 31-м туре ПФЛ. В матче «Легион Динамо» — «Кубань Холдинг» (0:0) победитель не был выявлен.

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

31-й тур

«Дружба М» (Майкоп) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:4 (0:2)

28 мая. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба».

«Интер Ч» (Черкесск) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 1:2 (0:1)

28 мая. Ессентуки. Стадион «Ессентуки-Арена».

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:0

28 мая. Махачкала. Стадион «Динамо».

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