«Дружба М» обыграла «Биолог-Новокубанск», «Динамо Ставрополь» оказался сильнее «Интера Ч»
19:20
«Дружба М» и «Динамо Ставрополь» обыграли своих соперников в 31-м туре ПФЛ. В матче «Легион Динамо» — «Кубань Холдинг» (0:0) победитель не был выявлен.
Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)
31-й тур
«Дружба М» (Майкоп) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:4 (0:2)
28 мая. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба».
«Интер Ч» (Черкесск) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 1:2 (0:1)
28 мая. Ессентуки. Стадион «Ессентуки-Арена».
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:0
28 мая. Махачкала. Стадион «Динамо».
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