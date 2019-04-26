В Москве состоялась презентация концепции нового стадиона "Торпедо", реконструкция которого начнется в середине 2020 года. После реконструкции арена будет вмещать чуть больше 15 тысяч зрителей.

Проектированием стадиона проводило французское бюро. Также на стадионе будет создан музей "Торпедо", часть которого будет под открытым небом. (Александр Рогулев)

"Торпедо" занимает 2-е место в турнирной таблице группы "Центр" Олимп-ПФЛ, имея в активе 50 очков после 20 туров.

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Реконструкцию стадиона "Торпедо" начнут в середине 2020 года