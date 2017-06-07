В "Арарате" заинтересованы в Измайлове

Вице-президент по информационной политике "Арарата" Андраник Керопян рассказал "СЭ", что клубу интересен вариант с полузащитником Маратом Измайловым. При этом он отметил, что никакой конкретики на данный момент нет. Напомним, что московская команда будет выступать в новом сезоне в ПФЛ.

– Такой игрок, как Марат Измайлов, для нашего клуба интересен, но ничего конкретного сказать сейчас не могу, – отметил Керопян.

– Какие-то еще известные футболисты будут?

– По мере подписания контрактов мы публикуем информацию. Сейчас занимаемся комплектацией состава.

– При комплектовании состава "Арарат" делает ставку на звезд российского футбола?

– На тех, кто поможет нам достичь спортивного результата. Естественно, будут опытные игроки, как и молодые. Решать будут тренерский штаб и руководство.

– Кто стал главным тренером команды?

– Сергей Булатов. (Сергей АСТАХОВ)

Измайлов перейдет в "Арарат"