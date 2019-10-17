В «Алании» подчеркнули, что финансирование клуба не изменится

Учредитель «Алании» Данил Гуриев заверил болельщиков, что никакие кадровые решения не повлияют на жизнеспособность команды.

— Финансирование футбольного клуба никак не изменится, а поставленные перед командой задачи не снимаются. С «Аланией» ничего не произойдет. Мы как шли, так и идем к поставленной цели. Главное, чего мы уже добились, создали клуб и команду, которые способны решать задачу, — говорится в обращении Гуриева к болельщикам на официальном сайте команды.

Опасения болельщиков были, в первую очередь, связаны с возможным уходом с поста президента «Алании» Владимира Габулова, который сегодня подчеркнул, что готов остаться в клубе.

— Дорогие болельщики ФК «Алания»! Хочу прояснить ситуацию вокруг нашего клуба. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы большая дружная команда — игроки, тренерский штаб, руководство и персонал могли спокойно продолжить работу во благо «Алании», а болельщики — так же активно ее поддерживать.



Создание и развитие клуба — это труд, движение вперед шаг за шагом. За 4 месяца работы мы уже многое сделали, добились первых результатов и важных побед, но предстоит еще больше. Со своей стороны считаю неправильным в этой ситуации уходить. Я готов продолжить работу на посту президента ФК «Алания», о чем уведомил учредителей клуба, и сделать все, что в моих силах, чтобы наш футбольный клуб развивался и процветал. У нас в коллективе нет равнодушных, иначе бы мы никогда не добились такого результата. Спасибо каждому из вас, что всем сердцем болеете за «Аланию»! — написал Габулов.

После 13 туров «Алания» (28 очков) занимает второе место в зоне «Юг» Олимп-ПФЛ, отставая от лидера «Волгаря» на 6 очков.