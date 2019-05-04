"Урожай" уступил ставропольскому "Динамо" в 26-м туре Олимп-ПФЛ в группе "Юг". Таким образом, краснодарский клуб прервал 23-матчевую беспроигрышную серию в первенстве России, это поражение стало для него первым в истории.

"Урожай" был создан в 2018 году на базе ликвидированной "Кубани".

"Чайка" не смогла победить нальчикский "Спартак", но несмотря на это, вышла в единоличные лидеры таблицы. Команда из Песчанокопского еще ни разу не проиграла в 24 играх сезона.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

26-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:0

"Волгарь" (Астрахань) - "Дружба" (Майкоп) - 2:0 (1:0)

Голы: Погосов, 33 (1:0). Пугачев, 72 (2:0).

"Динамо" (Ставрополь) - "Урожай" (Краснодар) - 2:1 (0:0)

Голы: Абдоков, 50 (1:0). Дмитриев, 57 - с пенальти (1:1). Люфт, 81 (2:1).

Удаление: Бендзь (У), 52.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:0 (0:0)

Голы: Резников, 53 - с пенальти (1:0). Стефанович, 72 (2:0).

"Ангушт" (Назрань) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:1)

Гол: Девадзе, 31.

Удаления: Давыдов (С), 80. Халимбеков (А), 85.