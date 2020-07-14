Тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов: «Тумасов сказал: «Вы не уедете отсюда!»

Главный тренер московского «Сахалинца», бывший защитник сборной России и «Локомотива» Юрий Дроздов сообщил «СЭ» новые подробности конфликта во время товарищеского матча с махачкалинским «Легионом». Боковой арбитром Сергей Тумасов ударил в лицо капитана «Сахалинца» Гоги Шонию.

— Судья хотел спровоцировать игроков «Легиона» и наших футболистов после окончания игры, — заявил Дроздов. — В итоге он выбежал и ударил нашего капитана по лицу, и пошел конфликт. Хорошо, что в «Легионе» видели и слышали происходящее. Все попало на камеры. Мы с тренерским штабом соперников находились далеко от эпицентра и сначала подумали, что их игроки конфликтовали с нашими. Потом в подтрибунном помещении пожали друг другу руки и разошлись. А судьи быстро собрались и быстро уехали, и мы не успели переговорить.

— Тумасов утверждает, что его провоцировали всю игру.

— Это не соответствует действительности. Почти все в нашей команде блогеры, поэтому заметили, что он стоит с телефоном. Говорили, что на результат матча можно было поставить в какой-то букмекерской конторе, но я далек от этого, поэтому точно не знаю.

— Боковой судья утверждает, что он переписывался со своими клиентами, поскольку является адвокатом.

— (Смеется.) Не знаю, это его дело. Согласитесь, судья на матче с телефоном — это неправильно. Как бы то ни было, эта бригада часто обслуживает товарищеские игры по зоне «Юг» в районе Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска. Если взялся судить, надо заниматься судейством.

— Вы говорили с Тумасовым после игры?

— Я давно его знаю и у нас очень много общих знакомых. Вчера он нашел мой номер через общих знакомых, набрал, но даже не попытался извиниться! Хотя после игры я к нему подошел после заварушки и сказал: «Прими мои извинения за моих ребят, если что-то не так», но они ему были не нужны. Моим игрокам он сказал: «Вы не уедете отсюда».

— Такие угрозы странно слышать от адвоката.

— Я не знаю, что им двигало. Видимо, на всех карантин подействовал по-разному. Кто-то радуется, что может заниматься любимым делом, а кому-то это не по душе.

— Как инцидент повлияет на вашу подготовку к сезону?

— Никак, готовимся по плану. Начинаем в зоне «Москва» третьей лиги. В четверг сыграем с пятигорским «Машуком», где я начинал. Тем же вечером улетаем в Москву, и 23 июля у нас первая игра чемпионата с «Росичем». (Евгений Белоусов)