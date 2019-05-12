Московское "Торпедо" разгромило "Ротор-2" (4:0) в матче 23-го тура Олимп-ПФЛ группы Центр.
"Торпедо" вновь вернулось на первое место в турнирной таблице ПФЛ-Центр с 56 очками. "Ротор-2" с 26 баллами располагается на 11-й строчке.
Олимп - ПФЛ. Группа "Центр"
23-й тур
"Торпедо" (Москва) - "Ротор-2" (Волгоград) - 4:0 (3:0)
Голы: Сергеев, 6 (1:0). Сергеев, 20 (2:0). Садыхов, 42 (3:0). Сергеев, 86 (4:0).
Судья: Карпов (Петрозаводск).
12 мая. Москва. Стадион ""Торпедо" им. Э. А. Стрельцова".
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