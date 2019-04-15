"Торпедо" на один матч назовет трибуну в честь основателя фан-движения

Московское "Торпедо" временно назовет трибуну домашнего стадиона в честь одного из основателей фан-движения Александра Дудуева, сообщает официальный сайт клуба. Дудуев является одним из авторов гимна клуба и стоял у истоков фан-движения, которому 22 апреля исполнится 40 лет.

Фанатская трибуна стадиона имени Стрельцова получит имя Дудуева на один матч - игру Олимп-ПФЛ против липецкого "Металлурга", которая состоится 27 апреля.

На матч будет выпущен ограниченный тираж билетов.

"Торпедо" после 19 туров лидирует в таблице группы "Центр", не проиграв ни одного матча.