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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Степушкин подал в отставку с поста главного тренера СКА

2 сентября 2019, 23:19

Геннадий Степушкин объявил об уходе с поста главного тренера ростовского СКА, сообщает официальный сайт клуба. Специалист возглавил армейцев в августе 2018 года.

— Мною принято решение покинуть клуб. В сложный период для команды я сделал все, что было в моих возможностях. Текущим результатом я не удовлетворен. Желаю клубу процветания и достижения всех поставленных целей. СКА навсегда остается в моем сердце. Спасибо всем за работу! — сказал Степушкин.

После 7 туров в активе СКА 6 очков и 13-е место в таблице группы «Юг» Олимп-ПФЛ.

Ранее Степушкин работал на разных должностях в «Ростове», в том числе на посту главного тренера в сезоне-2005. Также он возглавлял СКА с 2007 по 2008 год, а в 2009-м работал в липецком «Металлурге».

По данным СМИ, и.о. главного тренера СКА станет Владимир Усин.

Дополнительная информация

ска-ростов.рф/press-czentr/1-news/2844-glavnyj-trener-ska-rostov-na-donu-gennadij-stepushkin-pokidaet-komandu

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