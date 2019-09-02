Степушкин подал в отставку с поста главного тренера СКА

Геннадий Степушкин объявил об уходе с поста главного тренера ростовского СКА, сообщает официальный сайт клуба. Специалист возглавил армейцев в августе 2018 года.

— Мною принято решение покинуть клуб. В сложный период для команды я сделал все, что было в моих возможностях. Текущим результатом я не удовлетворен. Желаю клубу процветания и достижения всех поставленных целей. СКА навсегда остается в моем сердце. Спасибо всем за работу! — сказал Степушкин.

После 7 туров в активе СКА 6 очков и 13-е место в таблице группы «Юг» Олимп-ПФЛ.

Ранее Степушкин работал на разных должностях в «Ростове», в том числе на посту главного тренера в сезоне-2005. Также он возглавлял СКА с 2007 по 2008 год, а в 2009-м работал в липецком «Металлурге».

По данным СМИ, и.о. главного тренера СКА станет Владимир Усин.