Станислав Черчесов-младший выписан из больницы

Президент футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Тарас Воробель рассказал «СЭ» о ситуации вратаря команды Станислава Черчесова.

— Станислава выписали из больницы, все слава богу. Он теперь находится на домашнем обеспечении, — сказал Воробель «СЭ». — Успел перекинуться с ним только парой слов. Ему разговаривать еще не очень комфортно, но все хорошо, он идет на поправку. Все самое страшное уже позади. (Сергей Федоров)

В воскресенье, 18 октября, в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины» (2:1) сын Черчесова получил удар в голову и был госпитализирован.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».