Станислав Черчесов-младший выписан из больницы
Президент футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Тарас Воробель рассказал «СЭ» о ситуации вратаря команды Станислава Черчесова.
— Станислава выписали из больницы, все слава богу. Он теперь находится на домашнем обеспечении, — сказал Воробель «СЭ». — Успел перекинуться с ним только парой слов. Ему разговаривать еще не очень комфортно, но все хорошо, он идет на поправку. Все самое страшное уже позади. (Сергей Федоров)
В воскресенье, 18 октября, в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины» (2:1) сын Черчесова получил удар в голову и был госпитализирован.
25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.