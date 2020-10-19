Стало известно, какую травму получил сын Черчесова

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» травму вратаря команды Станислава Черчесова, который является сыном главного тренера сборной России.

— Сегодня у Черчесова были дополнительные обследования, операцию перенесли на завтра, — рассказал Габулов «СЭ». — Ее будет проводить профессор Дробышев — это тот же специалист, который оперировал мне лицевую кость (после столкновения с Веллитоном — прим."СЭ"). У Станислава перелом со смещением нижней челюсти. Скорее всего, будет устанавливаться пластина.

В воскресенье, 18 октября, в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины» (2:1) сын Черчесова получил удар в голову и был госпитализирован.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».(Севастиан Терлецкий)