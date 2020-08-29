Спящий Гигант еще в форме! Павлюченко забивает даже в 38 лет

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко отметился голом в составе «Знамени» в матче Олимп-ПФЛ против «Рязани». 38-летний форвард головой замкнул навес в штрафную и поразил ворота соперника.

Несмотря на гол Павлюченко, «Знамя» проиграло 1:2.

Павлюченко возобновил карьеру в составе «Знамени» этим летом. До этого последним профессиональным клубом в его карьере был «Арарат», за который он провел в 2017 году 11 матчей и забил 9 голов в ПФЛ.