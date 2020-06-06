Совет ПФЛ обсудит сроки начала нового сезона во второй половине июня

Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) приступит к обсуждению сроков начала нового сезона во второй половине июня, сообщает ТАСС.

— Сейчас проходит лицензирование, — объяснил президент лиги Андрей Соколов. — Обсуждать сроки начала нового сезона, наверное, будем в рабочем порядке только к 20-м числам, когда процедура лицензирования будет подходить к завершению. Но еще не все команды приступили к тренировкам, не во всех регионах эпидемиологическая ситуация позволяет проводить их.

Розыгрыши Футбольной национальной лиги и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за коронавируса.