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Совет ПФЛ обсудит сроки начала нового сезона во второй половине июня

15:54
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Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) приступит к обсуждению сроков начала нового сезона во второй половине июня, сообщает ТАСС.

— Сейчас проходит лицензирование, — объяснил президент лиги Андрей Соколов. — Обсуждать сроки начала нового сезона, наверное, будем в рабочем порядке только к 20-м числам, когда процедура лицензирования будет подходить к завершению. Но еще не все команды приступили к тренировкам, не во всех регионах эпидемиологическая ситуация позволяет проводить их.

Розыгрыши Футбольной национальной лиги и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8666155

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