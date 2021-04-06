«Рязань» обыграла «Квант» и вышла в лидеры зоны «Центр»

«Рязань» победила «Квант» в матче 17-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ со счетом 3:2. Команда набрала 34 очка и вышла на первое место в турнирной таблице зоны «Центр».

Также 34 очка стало у «Сатурна», который сыграл вничью с командой «Химик-Арсенал» (2:2).

Олимп — ПФЛ. Группа 3 («Центр»)

17-й тур

«Знамя» (Ногинск) — «Авангард К» (Курск) — 0:2 (0:0)

6 апреля. Ногинск. Стадион «Автомобилист».

«Металлург Лп» (Липецк) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (0:0)

6 апреля. Липецк. Стадион «Металлург».

«Салют Бл» (Белгород) — «Сокол» (Саратов) — 0:0

6 апреля. Белгород. Стадион «Салют».

«Сатурн» (Раменское) — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 2:2 (1:1)

6 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн».

«Факел-М» (Воронеж) — «Калуга» — 1:0 (0:0)

6 апреля. Воронеж. Стадион «Факел».

«Строгино» (Москва) — «Металлург В» (Видное) — 5:0 (3:0)

6 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».

«Рязань» — «Квант» (Обнинск) — 3:2 (2:0)

6 апреля. Рязань. Стадион «Спартак».