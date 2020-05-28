Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»

Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде. Она образована в результате слияния двух частных подмосковных клубов — «Олимпа» и «Долгопрудного», выступавших в зоне «Запад» ПФЛ.

— Как отнеслись к объединению?

— Взвешенное решение. Особенно в нынешней ситуации, когда футбол ждут непростые времена. У нового клуба хорошая инфраструктура и помимо сиюминутных задач есть огромное желание двигаться вперед, развиваться.

— Базироваться будете в Долгопрудном?

— Да.

— В какой момент стало ясно, что именно вы возглавите команду?

— Пару недель назад, когда было объявлено о завершении чемпионатов ПФЛ и ФНЛ.

— Уверены, что сезон-2020/21 проведете в ФНЛ?

— Пока уверенности нет. Только надежда. Документы на лицензирование поданы, «Олимп-Долгопрудный» по всем параметрам соответствует требованиям ФНЛ: есть финансовые гарантии, стадион, база и детская академия. В ближайшем сезоне в первой лиге выступят 22 клуба — нынешние участники и пять победителей зон ПФЛ. Если кто-то не пройдет лицензирование, место этой команды готовы занять мы.

— Сегодня в вашем распоряжении полсотни футболистов. Как собираетесь формировать состав?

— Ну, не полсотни, поменьше. Конечно, хочется как можно быстрее приступить к тренировкам, но сначала нужно получить официальное разрешение. Выстраивать работу будем с прицелом на ФНЛ. В минувшем сезоне «Долгопрудный» финишировал в зоне «Запад» на втором месте, причем до первого не хватило всего очка. Костяк команды сохранится. Плюс добавятся лучшие игроки из «Олимпа».

— Экс-спартаковцы Баженов и Сабитов остаются?

— Разумеется. Как и Горбанец, чемпион России в составе «Рубина». Поиграл в премьер-лиге и Алхазов, с которым я в «Олимпе» работал. На него тоже рассчитываем. Да, ребятам уже за 30, но они в хорошей форме, их опыт нам точно пригодится.

— С футболистами «Долгопрудного» знакомились через Zoom?

— Да, как раз сегодня было командное собрание, все озвучил ребятам. А тренировки по Zoom проводил для игроков «Олимпа». Кстати, удобная штука, даже после карантина можно использовать. Например, контролировать дистанционно игрока, который залечивает травму. (Александр Кружков)