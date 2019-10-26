Никита Баженов забил за «Долгопрудный», клуб обошел «Зенит-2» в таблице «Запада»
«Долгопрудный» обыграл «Луки-Энергию» в матче 15-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Счет открыл бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов.
«Долгопрудный» с 31 очком вышел на чистое второе место в таблице благодаря ничьей «Зенита-2» с владимирским «Торпедо».
На 2 очка больше у лидера таблицы «Велеса», который разгромил питерскую «Звезду».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Запад»
15-й тур
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Велес» (Москва) — 0:3 (0:2)
Голы: Гаракоев, 6 (0:1). Ахильгов, 30 (0:2). Малания, 77 (0:3).
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Владимир) — 1:1 (1:0)
Голы: Богаев, 30 (1:0). Жаров, 80 (1:1).
Удаления: Рукас (З), 15. Гойло (З), 90+5.
«Коломна» — «Муром» — 3:4 (2:1)
Голы: Алаев, 17 (1:0). Суконкин, 24 (2:0). Голуб, 36 (2:1). Киреев, 58 (2:2). Голуб, 62 (2:3). Айрапетян, 83 (2:4). Суконкин, 85 (3:4).
«Родина» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 2:1 (0:1)
Голы: Поканинов, 34 (0:1). Джамилов, 50 (1:1). Филиппов, 82 (2:1).
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Долгопрудный» — 0:2 (0:1)
Голы: Баженов, 43 (0:1). Рогов, 62 (0:2).
«Олимп» (Химки) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Демьянов, 59 (0:1). Ершов, 85 (1:1).
«Псков-747» (Псков) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
Голы: Умаров, 34 (0:1). Хлусов, 59 (0:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/