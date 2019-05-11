"Нефтехимик" обыграл "Звезду" и сохранил лидерство в группе "Урал-Приволжье"

"Нефтехимик" победил "Звезду" в матче 23-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Приволжье". Нижнекамцы сохранили 10-очковый отрыв от КАМАЗа.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

23-й тур

Группа А

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Звезда" (Пермь) - 1:0 (1:0)

Гол: Ширяев, 43.

Удаление: Хубаев (Н), 51.

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Волга" (Ульяновск) - 3:1 (0:0)

Голы: Майрович, 54 (1:0). Могулкин, 72 (2:0). Сердюк, 82 - с пенальти (2:1). Каменщиков, 88 (3:1).

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Носта" (Новотроицк) - 1:3 (1:1)

Голы: Донсков, 26 (0:1). Бочаров, 30 (1:1). Юрченко, 65 (1:2). Шаболин, 88 (1:3).

Группа Б

"Зенит" (Ижевск) - "Уфа-2" (Уфа) - 2:2 (0:2)

Голы: Демин, 29 (0:1). Журавлев, 37 - с пенальти (0:2). Турик, 66 (1:2). Власов, 76 - в свои ворота (2:2).

Удаление: Мырзаков (З), 36.

"Челябинск" - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 4:0 (1:0)

Голы: Курышев, 25 (1:0). Дубровский, 57 (2:0). Стешин, 72 (3:0). Стешин, 75 (4:0).