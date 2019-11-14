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«Машук-КМВ» сыграл вничью со СКА

17:00
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В матче 18-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ «Машук-КМВ» сыграл вничью со СКА. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

18-й тур

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0)

Голы: Нестеров, 38 (1:0). Шаповалов, 64 — с пенальти (1:1).

Судья: Холин (Майкоп).

14 ноября. Пятигорск. Стадион «Центральный».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/

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