«Машук-КМВ» сыграл вничью со СКА
17:00
В матче 18-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ «Машук-КМВ» сыграл вничью со СКА. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»
18-й тур
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0)
Голы: Нестеров, 38 (1:0). Шаповалов, 64 — с пенальти (1:1).
Судья: Холин (Майкоп).
14 ноября. Пятигорск. Стадион «Центральный».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/
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