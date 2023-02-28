Лахиялов признался, что пока не готов продавать свою недвижимость ради «Легиона»

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал о том, что вкладывает собственные деньги в бюджет махачкалинского клуба.

— Сколько из 12 миллионов в бюджете — ваши?

— Точно не скажу, не знаю. Есть деньги — и вкладываю.

— У вас есть квартиры в Москве, в Кисловодске, даже в Дубае. Савин продавал свою недвижимость ради клуба. Вы на такое готовы?

— В Дубае квартира «сгорела», пока не готов.

— А в Москве?

— Квартира используется для моих близких, которые приезжают в Москву. По надобности бесплатно предоставляем им.

— Если вдруг придется продать квартиру ради клуба...

— Пока такой вопрос не стоит.

Ранее Лахиялов рассказал о том, что главной проблемой махачкалинского клуба является финансирование, на фоне чего у клуба возникли проблемы со стадионом.