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Сегодня, 12:17

Лахиялов признался, что пока не готов продавать свою недвижимость ради «Легиона»

Алина Савинова
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Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал о том, что вкладывает собственные деньги в бюджет махачкалинского клуба.

— Сколько из 12 миллионов в бюджете — ваши?

— Точно не скажу, не знаю. Есть деньги — и вкладываю.

— У вас есть квартиры в Москве, в Кисловодске, даже в Дубае. Савин продавал свою недвижимость ради клуба. Вы на такое готовы?

— В Дубае квартира «сгорела», пока не готов.

— А в Москве?

— Квартира используется для моих близких, которые приезжают в Москву. По надобности бесплатно предоставляем им.

— Если вдруг придется продать квартиру ради клуба...

— Пока такой вопрос не стоит.

Ранее Лахиялов рассказал о том, что главной проблемой махачкалинского клуба является финансирование, на фоне чего у клуба возникли проблемы со стадионом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-lakhiyalov-prodavat-svoyu-nedvizhimost-radi-legiona-poka-ne-gotov-v-dubaye-kvartira-sgorela
Шамиль Лахиялов
Футбол
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