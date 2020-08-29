«Кубань Холдинг» обыграла нальчикский «Спартак» и сократила отставание от «Кубани»

«Кубань Холдинг» обыграла «Спартак» из Нальчика в 4-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Юг». Клуб из станицы Павловская вышел на второе место в таблице, отставая на 2 очка от «Кубани», которая еще не теряла очки в этом сезоне.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

4-й тур

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 0:0

«Кубань» (Краснодар) — «Дружба» (Майкоп) — 2:0 (1:0)

Голы: Горбатюк, 26 (1:0). Гурфов, 69 (2:0).

«Махачкала» — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:2 (1:0)

Голы: Абдулаев, 21 (1:0). Кожухарь, 56 (1:1). Кожухарь, 73 (1:2).

«Туапсе» — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1:2 (1:0)

Голы: Солодаренко, 20 (1:0). Дулаев, 50 — с пенальти (1:1). Карибов, 78 (1:2).

«Спартак» (Нальчик) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:2 (0:2)

Голы: Синявский, 29 (0:1). Заикин, 41 (0:2).

«Черноморец» (Новороссийск) — «Ессентуки» — 1:0 (0:0)

Гол: Барцов, 70.