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Клуб ПФЛ выбрал талисманом Зубра. Первым его костюм надел генеральный директор

22:30
Талисман ФК "Дружба". Фото ПФЛ
Талисман ФК "Дружба". Фото ПФЛ
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Клуб Олимп-ПФЛ «Дружба» выбрал новый талисман команды, сообщает официальный сайт лиги. Наибольшее количество голосов болельщиков набрал кавказский зубр.

На стадионе «Дружбы» состоялась фотосессия ростовой куклы талисмана. Причем первым костюм Зубра надел генеральный директор Каплан Хуако.

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