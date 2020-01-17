Клуб ПФЛ выбрал талисманом Зубра. Первым его костюм надел генеральный директор
22:30
Клуб Олимп-ПФЛ «Дружба» выбрал новый талисман команды, сообщает официальный сайт лиги. Наибольшее количество голосов болельщиков набрал кавказский зубр.
На стадионе «Дружбы» состоялась фотосессия ростовой куклы талисмана. Причем первым костюм Зубра надел генеральный директор Каплан Хуако.
В роли талисмана ФК «Дружба» Майкоп на первой фотосессии выступил генеральный директор клуба Каплан Хуако!https://t.co/f6230Uu8Hb pic.twitter.com/ACnus13KSW— Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA) January 17, 2020
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