Клуб ПФЛ сменил третий стадион за четыре часа до старта сезона. Что происходит?

Дебютант Профессиональной футбольной лиги – "Олимп" - сменил три домашних арены еще до начала чемпионата, который стартует сегодня. Очередная перемена произошла за несколько часов до начала игры с клубом "Псков-747".

В прошлом сезоне "Олимп" занял первое место в первенстве России среди команд Третьего дивизиона Московской области (группа "Б"). Команда проводила матчи в подмосковных Мытищах, но лицензирование в ПФЛ клуб проходил, по некоторой информации, со стадионом "Новые Химки". Изначально планировалось, что "Олимп" станет проводить свои домашние встречи в ПФЛ именно там.

Затем в группе дебютанта лиги в сети ВКонтакте появилась информация, что встреча состоится на стадионе "Спартак" имени Федора Черенкова в Сокольниках. Но и оттуда игру перенесли. В официальной группе "Пскова-747" местом проведения матча значится стадион "Октябрь" на Живописной улице в Москве. Начало – во вторник в 17.00.

По имеющейся информации, владельцем "Олимпа" является Туфан Садыгов. На официальном сайте ПФЛ на странице "Олимпа" нет раздела "Руководство клуба". Садыгов значится как член совета директоров АО "Волгомост".

Директор "Пскова-747" Алексей Севастьянов говорит, что его команда готова выехать на любой стадион. По его словам, клуб не заинтересован в том, чтобы сопернику присудили поражение.

– Мы сейчас в гостинице в Москве. Надеюсь, игра все-таки состоится. Нас как-то информируют... Готовы выехать, куда скажут. Ждем официальную бумагу, - отметил Севастьянов. – Не ищем повода, чтобы просто так, без выхода на поле, получить три очка. Понимаем, что "Олимп" – клуб молодой, не все отточено. И, потом, делаем все, чтобы играть в футбол, а не как Неймар валяться и корчиться.

Директор псковского клуба считает, что в этой ситуации любая команда поступила бы так же – дожидалась бы решения по стадиону до последнего момента.

– Зачем сопернику палки в колеса вставлять? Нашли третий стадион – и хорошо. Вообще, конечно, неправильно, что так происходит, но случится может с каждым, х отметил Севастьянов. - Поэтому в этой ситуации мы идем навстречу людям.

В "Пскове-747" сейчас ориентируются на стадион "Октябрь".

– Вы, вижу, хорошо осведомлены, что происходит. Если у вас появится информация о четвертом стадионе, дайте знать, чтобы мы не опоздали, - заключил Севастьянов. (Артем Локалов)