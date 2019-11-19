КДК рассмотрит материалы по массовой драке на матче второго дивизиона без представителей «Волгаря»

Все необходимые документы по инциденту с массовой дракой после матча 18-го тура Олимп-ПФЛ между командами «Волгарь» и «Легион Динамо» (1:1) направлены в КДК РФС, который рассмотрит дело в среду, 20 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу астраханцев, представителей клуба на заседании не будет, рассмотрение пройдет дистанционно.

После финального свистка между футболистами команд разгорелся конфликт, на поле выбежали представители обеих команд и болельщики. В результате завязалась массовая потасовка, которая продолжалась несколько минут.

«Волгарь» занимает первое место в турнирной таблице зоны «Юг» второго дивизиона, набрав 47 очков в 18 матчах. Махачкалинский «Легион Динамо» идет девятым, имея в активе 24 очка после 18 встреч.