Игроки «Волгаря» и махачкалинского «Легион Динамо» устроили драку на поле

После окончания матча 18-тура Олимп-ПФЛ группы «Юг» между астраханским «Волгарем» и «Легион Динамо» из Махачкалы футболисты обеих команд устроили драку. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В потасовке приняли участие игроки и запасные, которых пытались разнять сотрудники клубов и стюарды . Кроме того, на поле выбежали болельщики.

Во время игры главный арбитр Максим Матюнин показал по три желтых карточки игрокам обеих команд, гости получили все три предупреждения в последние 10 минут матча.

«Когда на игрока набрасываются трое и начинают сзади бить, это по меньшей мере некрасиво», — сказал после встречи главный тренер «Волгаря» Виталий Панов.