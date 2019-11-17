Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Игроки «Волгаря» и махачкалинского «Легион Динамо» устроили драку на поле

17:36
Теги:

После окончания матча 18-тура Олимп-ПФЛ группы «Юг» между астраханским «Волгарем» и «Легион Динамо» из Махачкалы футболисты обеих команд устроили драку. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В потасовке приняли участие игроки и запасные, которых пытались разнять сотрудники клубов и стюарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики.

Во время игры главный арбитр Максим Матюнин показал по три желтых карточки игрокам обеих команд, гости получили все три предупреждения в последние 10 минут матча.

«Когда на игрока набрасываются трое и начинают сзади бить, это по меньшей мере некрасиво», — сказал после встречи главный тренер «Волгаря» Виталий Панов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир