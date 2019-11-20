КДК дисквалифицировал 4 игроков «Легион Динамо» на 4 матча за стычку после игры с «Волгарем»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту, который произошел после матча 18-го тура группы «Юг» Олимп-ПФЛ «Волгарь» — «Легион Динамо» (1:1).

По окончании встречи футболисты обеих команд вступили в конфликт с применением силы, в котором приняли участие как те, кто находился на поле, так и запасные.

— На заседании присутствовала судейская бригада во главе с главным арбитром Максимом Матюниным, представители обоих клубов, — начал глава КДК РФС Артур Григорьянц. — Мы посмотрели 4 видеозаписи, показывающие инцидент с разных ракурсов. В протоколе матча указано, что с поля был удален футболист «Волгаря» Юрий Журавлев. В дополнительных рапортах указано, что еще 4 игрока «Легиона Динамо» заслуживали удаления. Далее, в рапорте указано, что было массовое появление болельщиков на поле, но фанаты не принимали участия в конфликте, так как были остановлены стюардами. «Волгарь» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Журавлева.

Экспертно-судейская комиссия установила, что игрок был удален ошибочно, таким образом, комитет отменил красную карточку. На видео хорошо видно, что футболисты команды «Волгарь» не наносили ударов в отношении футболистов «Легион Динамо».

По дисциплинарному регламенту, драка — столкновение двух и более лиц, сопровождающееся взаимными ударами. Так как игроки «Волгаря» ударов не наносили, мы рассматривали инцидент по статье «Агрессивное поведение».

Вердикт КДК: «Волгарь» оштрафован на 60 тысяч рублей за необеспечение безопасности и массовое появление посторонних лиц на поле.

Красная карточка футболиста «Волгаря» Юрия Журавлева отменена.

За агрессивное поведение на 4 матча ПФЛ дисквалифицированы игроки «Легиона Динамо» Марат Идрисов, Магомед Муртазалиев, Рауль Шихаев и Темирхан Талибов. (Иван Торопцев)