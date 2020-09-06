«КАМАЗ» выиграл пять матчей подряд со старта сезона

«КАМАЗ» победил «Носту» в матче 5-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 2:1. Челнинцы со старта сезона выиграли пять матчей из пяти, а последний раз проигрывали в первенстве страны в ноябре 2019 года (1:4 с «Уралом-2»).

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

5-й тур

«Звезда» (Пермь) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 3:1

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Волга» (Ульяновск) — 0:3

«Носта» (Новотроицк) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:2

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Зенит» (Ижевск) — 2:0

«Волна» (Нижегородская область) — «Лада» (Димитровград) — 1:0