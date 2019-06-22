Источник: С "Сахалина" сняли три очка за долги, клуб может лишиться первого места

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за долгов сняла три очка с "Сахалина", сообщают "Известия". В связи с этим команда может лишиться первого места в зоне "Восток" Олимп-ПФЛ.

Решение палаты может привести к пересмотру итогов турнира. "Сахалин" стал первым, опередив на два очка омский "Иртыш". Если информация подтвердится, то именно "Иртыш" может стать победителем.

Мог быть рассмотрен вариант переноса наказания "Сахалина" на следующий сезон. Тогда бы команда стартовала в новом сезоне с -3 очков, но это возможно только в случае, когда итоги соревнований официально утверждены. Утвердить их должен исполком РФС, заседание которого состоится 26 июля.

Ранее стало известно, что "Сахалин" не подал документы для участия в Олимп-ФНЛ, в результате чего место во втором по рангу дивизионе сохранила "Балтика".