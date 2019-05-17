Исполнительный директор "Чайки" – о неполучении лицензии РФС: "Это не из-за шумихи вокруг матча с "Черноморцем"

Исполнительный директор "Чайки" Олег Баян прокомментировал "СЭ" неполучение лицензии клубом на выступление в следующем сезоне в ФНЛ.

Сейчас команда выступает в Олимп-ПФЛ в зоне "Юг" и занимает в таблице первое место. До конца первенства-2018/19 остается три тура. Последняя игра клуба из Песчанокопского против "Черноморца" (3:1) обернулась скандалом - команды заподозрили в неспортивном характере матча. РФС обратился в МВД по поводу возможного "договорняка".

– Это не из-за шумихи, которая возникла после нашего матча с "Черноморцем", – сразу сказал Баян. – У нас есть несколько мелких недоработок. Одна из них – это стадион. В случае удачного исхода и выхода в ФНЛ, есть задумка принимать соперников в Ростове-на-Дону на "Олимпе-2". Но дело в том, что можно договориться об аренде, а можно и не договориться. Пока вопрос в подвешенном состоянии. Наша арена еще требует доработки.

Как и детская школа. Есть также некоторые критерии по детскому футболу. Мы только что подали документы, что создаем академию.

– Успеете все исправить до конца мая?

– Да, конечно. Все приведем в порядок. И устраним недочеты к экстренной дате получения лицензии.

– С финансовой стороны у клуба все в порядке?

– Здесь у нас все нормально. Вообще никаких проблем нет. (Арман Мкртчян)

"Чайка" и "Урожай" не получили лицензии на участие в ФНЛ