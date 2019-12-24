Исполком РФС не принял реформу ПФЛ

Как стало известно «СЭ», сегодня на Исполкоме РФС не был принят проект реформы ПФЛ. Ранее сама лига проголосовала за проект, который заключался в следующем:

— четыре группы с сезона-2020/21;

— возможность сохранения общего числа участников;

— победители каждой группы выходят в ФНЛ (оттуда выбывают четыре клуба);

— команды из группы «Восток» включаются в «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье» — в каждую по два коллектива.

Отметим, что это единственный вопрос в повестке дня, который был отклонен.

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