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Иркутский «Зенит» погасил задолженность перед игроками за 2019 и 2020 годы

14:04

Иркутский «Зенит» погасил долги перед игроками за 2019 год и начало 2020-го, сообщает ТАСС.

Сумму задолженности в клубе не уточнили. В январе 2020 года в пресс-службе Минспорта Иркутской области со ссылкой на клуб сообщали о долге по зарплате в 16 миллионов рублей.

Прокуратура по факту невыплаты зарплаты футболистам проводит проверку, выясняет причины образования долга. Министерство спорта Иркутской области решило с 2020 года взять «Зенит», играющий в чемпионате Олимп — ПФЛ, на частичное бюджетное финансирование. 50 процентов расходов клуба будут покрывать за счет областного бюджета.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8105039

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