Григорян может возглавить "Арарат"

Вице-президент по информационной политике "Арарата" Андраник Керопян заявил, что клуб заинтересован в услугах Александра Григоряна. На прошлой неделе 50-летний специалист покинул пост главного тренера "Анжи", сообщив о своей отставке во флеш-интервью сразу после игры 6-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:3).

– Это правда. Григорян был в офисе "Арарата", – цитирует ТАСС Керопяна.

Напомним, что московский "Арарат" основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне "Центр". В составе команды играют бывшие футболисты сборной России – Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко. После четырех туров "Арарат" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

30 июля с поста наставника столичного клуба ушел Сергей Булатов. В данный момент команда работает под руководством и. о. главного тренера Аркадия Имрекова.