Гендиректор «Черноморца»: «Зырянов — профессиональный человек, он пользуется авторитетом у персонала и футболистов»

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко оценил работу главного тренера команды Константина Зырянова.

«Мы приглашали Зырянова как лидера команды. Он был таким футболистом и стал таким тренером. Это профессиональный, скромный человек, он пользуется авторитетом у персонала и футболистов. Я очень доволен, что мне посчастливилось работать с таким специалистом. Мы полностью им довольны», — приводит «РБ Спорт» слова Климко.

45-летний Зырянов является главным тренером «Черноморца» с октября 2022 года. Ранее он работал в «Зените-2» и молодежной команде клуба.