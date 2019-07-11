Габулов станет президентом "Алании" и покидает пост министра спорта Северной Осетии

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов​ покинул пост министра спорта Северной Осетии и станет президентом "Алании", сообщает официальный сайт бывшего футболиста. 35-летний россиянин также получит должность советника главы Северной Осетии по развитию футбола.

"В ближайшее время по приглашению учредителя ФК "Алания Владикавказ" Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба. Работать буду на общественных началах, то есть без оплаты труда.

Помимо этого, я стану советником главы РСО-Алания Вячеслава Зелимхановича Битарова по развитию футбола в нашей республике. Сейчас я сосредоточусь на работе в футболе, где, уверен, смогу принести еще больше пользы.

В ноябре 2018-го я пришел на должность министра спорта, чтобы действовать. Мы плодотворно поработали в плане подготовки спортсменов, проведения спортивных мероприятий и разработки документов для участия в федеральных программах. Проводить чемпионат Европы по боксу среди юниоров и другие крупные турниры в республике – это особая радость. Отмечу результаты наших борцов на недавнем чемпионате России. Ребята завоевали 11 медалей, хотя в процессе подготовки были большие трудности с финансированием, которые мы с тренерским штабом преодолели. В министерство спорта РФ была направлена заявка на финансирование строительства Дворца спорта. Также подготовлены все необходимые документы для подачи заявки на реконструкцию стадиона "Спартак".

Хочу поблагодарить главу республики, председателя и всех членов правительства за плодотворную работу. Отдельное спасибо – сотрудникам нашего министерства за самоотдачу, атмосферу в коллективе и совместный труд. Успехов вам!" – приводит слова Габулова пресс-служба спортсмена.

Отметим, что ранее во Владикавказе состоялась презентация нового футбольного клуба, который получил название "Алания" и будет выступать во втором дивизионе России.